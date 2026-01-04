ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скандал в света на ИИ: всяка пета рецензия на елит...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22021845 www.24chasa.bg

Пеевски: ДПС в нов етап: не бягаме от истината и не се крием в миналото

2236
Делян Пеевски

"Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии. Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото. Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората", това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията по повод годишнината от нейното основаване.

Ето и цялото му изявление. 

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,

В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.

Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.

Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.

Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.

Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.

Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.

Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!

Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.

Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.

И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.

С ясна кауза.

С ясна цел.

И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.

Нека бъдем силни и сплотени!

Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.

Честит рожден ден на ДПС!

Делян Пеевски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)