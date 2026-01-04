Пеевски: ДПС в нов етап: не бягаме от истината и не се крием в миналото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии. Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото. Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората", това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията по повод годишнината от нейното основаване.

Ето и цялото му изявление.

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,

В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.

Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.

Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.

Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.

Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.

Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.

Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!

Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.

Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.

И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.

С ясна кауза.

С ясна цел.

И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.

Нека бъдем силни и сплотени!

Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.

Честит рожден ден на ДПС!