Десетки туристи и планинари отбелязаха 65 години от откриването на пещера "Снежанка" в Родопите

В съботния ден над Пещера планината отвори обятията си, а карстовият венец над нея събра хора от цяла България. Поводът бе достоен- 65 години от откриването на пещерата „Снежанка", едно от най- труднодостъпните и в същото време най- очарователни подземни богатства у нас.

Повече от 600 планинари, туристи, пещерняци и спелеолози поеха по пътеките към Перлата на Родопите, за да споделят празника на едно място, където времето капе бавно, а камъкът разказва приказки.

На гости пристигнаха представители на планински дружества от София, Пловдив, Пазарджик, Ракитово, Севлиево, Стамболийски, Димитровград, Хасково, Стара Загора, Варна и Бургас. С раници на гръб и усмивки, изваяни от планинския вятър, те доказаха, че любовта към природата няма граници и километри.

„Благодаря на всички съмишленици, които дойдоха тук. Очаквахме 60, дойдоха 600 гости. Чест за нас е да ви посрещнем подобаващо и да покажем единството и единомислието на хората, влюбени в планината и очаровани от красотата на най-бялата пещера в България", каза в началото на тържествената част председателят на ТД „Купена"- Пещера Иван Гълев.

В думите му прозвуча онази тиха гордост, която се ражда от доброволния труд и дългогодишната грижа за планината. Той подчерта, че дружеството работи в тясно сътрудничество с ръководството на Община Пещера и благодари за подкрепата и разбирателството в общата кауза- съхраняването на природното чудо.

За да почете символа на Родопите, на празника присъства и кметът на община Пещера Йордан Младенов.

„Пещера „Снежанка" не е само туристически обект и визитна картичка на града ни. Тя е символ на величието на природата, пленило безброй посетители и почитатели на пещерния туризъм", каза той в своето обръщение.

Кметът изрази благодарност към членовете на ТД „Купена" за отговорността и всеотдайността, с които пазят и облагородяват пещерата, за да може красотата ѝ да бъде съхранена за бъдещите поколения. „Това са хора с голямо сърце, които създават отлични условия за посетителите", допълни Младенов.

По стара българска традиция приятелите на „Снежанка" бяха посрещнати с пита и мед, а родопската каба- гайда огласи склона и върна ехото на вековете. Всеки, който пожела, имаше възможност отново да се потопи в подземната приказка. Да види седемте джуджета, застинали в захлас пред Снежанка, хилядите сталактити, сталагмити и „ледени" форми, които превръщат „Голямата зала", „Музикалната зала" и „Залата на виметата" в истински каменен храм.

Празненството продължи до заник слънце, когато планината притихна, а пещерата отново прибра своята белота в недрата си. „Снежанка"- с дължина 145 метра и постоянна температура от 8°С, е сред седемте най-големи благоустроени пещери в България. С над 600 000 сталактита тя с право носи името подземен бисер на Родопите и остава място, където планинарският дух среща вечността.