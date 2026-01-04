ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди кукери дефилират на фестивала в Благоевград

Хиляди кукери дефилират на фестивала в Благоевград. СНИМКА: Община Благоевград

Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми дефилират в центъра на Благоевград. В тазгодишното издание на „Фестивал на сурвакарските игри" участват 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които представят характерни за района обичаи и ритуали. Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции превърнаха главната пешеходна улица „Тодор Александров" и площад „Георги Измирлиев" в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.

Фестивалът обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие. 

Хиляди кукери дефилират на фестивала в Благоевград. СНИМКА: Община Благоевград

