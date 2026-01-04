Задействаха BG-ALERT в Боровец, ураганен вятър изкорени дървета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ураганен вятър изкорени дървета в Боровец. Някои от тях са паднали върху автомобили, има и паднало дърво в зоната на ски пистата, съобщиха от община Самоков.

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена. Активирана е и системата BG-ALERT.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.

След утихване на вятъра, Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на Бороспорт и община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.