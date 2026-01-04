Патриарх Даниил отслужи в храма „Света Неделя“ благодарствен молебен за 148 г. от Освобождението на София

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави света литургия в митрополитския катедрален храм „Света Неделя" с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София.

В словото си той отбеляза, че българският народ е запазил православната си вяра и духовна идентичност по време на петвековното османско владичество, като мнозина са дали живота си, за да защитят вярата, семействата и достойнството си. „И това, което ги учила вярата в трудни моменти - да защитят слабия, потиснатия. Мнозина от нашите предци, достойни синове на нашия народ, са въстанали многократно, за да предотвратят произвола над семействата си, над близките, над съгражданите, съселяните си и да извоюват и политическата си свобода", припомни предстоятелят на Българската православна църква, предаде БТА.

Патриарх Даниил изрази признателност към руската армия за Освобождението на България, като припомни саможертвата на руските, българските, румънските и други воини, участвали в Руско-турската освободителна война. Той отбеляза, че българският народ е оказвал активна подкрепа на освободителните войски, включително при преминаването на Балкана в тежки зимни условия.

„Днес, 23 декември по стар стил, 4 януари - нов стил, тук, на площада, при този катедрален храм, преди неговото обновление след разрушение, са посрещнати руските войски и тук е отслужен благодарствен молебен за великата Божия милост и великата саможертва на братските руски войски, които саможертвено воюваха, за да освободят своя братски български народ, стенещ под вековно робство", отбеляза патриарх Даниил.

По думите му е вечна нашата признателност и благодарност към освободителната руска армия. „На всяка една литургия, свята литургия, ние поминаваме блажено починалия Цар Освободител Александър Николаевич и всички руски и български воини, имало е и румънски воини. При освобождаването на Видин са паднали и румънски воини, тогава в българската армия е имало различни народи. Така че за всички онези, които са положили живота си и които са воювали и са доживели да видят свободата, победата и да взема участие в радостта на нашия народ, се молим, Бог да ги благослови", каза той.

Патриарх Даниил отправи призив миряните да се молят за прекратяване на войната между Русия и Украйна и за помирение между двата братски народа, „които като един са се борили за нашата свобода".

„Ние сме длъжни да се молим, братя и сестри. Да се молим, да противостоим всички на омразата, на лицемерието, на враждата", каза предстоятелят на Българската православна църква в храма "Света Неделя". Сред присъстващите беше и лидерът на политическата партия АБВ Румен Петков.

След края на службата и молебена в „Света Неделя", българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се включи в шествие и поднасяне на цветя пред паметниците „Български опълченец", „Цар Освободител" и паметника на ген. Гурко.

На 4 януари 1878 г. в София влизат руските войски, начело с ген. Гурко. Посрещнати са от жителите на София на пл. „Кору–чешме" (днешен площад „Света Неделя"). В катедралния храм „Света Неделя" е отслужен благодарствен молебен в присъствието на генерал Йосиф Гурко и генерал-майор Отон Раух. При влизането си в София, ген. Гурко носи икона, копие на чудотворната „Света Богородица – Радост на всички скърбящи", която дарява на църквата.

По време на днешната патриаршеска света литургия в „Света Неделя" тази икона бе изнесена за поклонение. Нейно копие бе носено от духовниците по време на шествието и поднасянето на цветя пред трите паметника в столицата, в което участва и патриарх Даниил.