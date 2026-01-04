Над половин милион събраха в Габрово за приказно детско отделение в болницата

Близо 575 хиляди лв. събраха само за месец в Габрово за обновяване на педиатрията в Областната болница в града. Сумата, набрана от дарители, е почти 275 хиляди лв. и е напът да изравни тази, която е осигурена от здравното заведение за създаване на приказно детско отделение.

Инициативата на болничния екип получи подкрепата на Фондация "За доброто" и е включена в проекта "Светулка", насочен към подобряване на детското здравеопазване. Инвестицията за обновяване на педиатричното отделение беше изчислена на 900 хиляди лева. 300 хиляди от тях осигури Областната болница.

След обявяването на дарителската кампания на 1 декември, ръка подават хора, фирми и организации, детски градини и училища в Габрово.

"В последния ден на 2025г.: 574 390 лв. са събраните средства за ново Педиатрично отделение в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово . Ден преди новата 2026г. сме с още 31 777 лв. по- близо до осъществяването на мечтата за по-уютно и практично Детско отделение с 10 стаи със санитарни възли, обособени зони за родители, кът за игра и занимания", посочват във фейсбук страницата на МБАЛ "Д-р Тота Венкова".

Едно от последните дарения е в памет на уважавания местен педиатър д-р Станка Борисова, която почина преди дни. Близките призоваха да не се носят цветя на поклонението, а да се пускат дарения за ремонта на детско отделение в специална дарителска кутия. Така за каузата постъпиха още 2402 лв.