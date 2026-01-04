Съдът отмени глобата на майка от Асеновград, полицаи спипали сина й навън в 3 ч. сутринта

Момчето било в автомобил и не слизало от него, съответно не може да се приеме, че се намирало на обществено място, посочват магистратите

Глоба от 300 лв. на майка от Асеновград, чийто син бил засечен от полицаи в 3 ч. сутринта, беше отменена от Районния съд в града. Оказало се, че в акта са допуснати две нарушения, станали причина санкцията да падне. Освен това МВР трябва да плати 400 лв. адвокатски разноски на жената.

В малките часове на 9 август м.г. униформени спрели мерцедес за проверка. Вътре открили двама тийнейджъри под 18 г., които били отведени в Районното управление в Асеновград. На родителите им били съставени актове по Закона за закрила на детето. Около час след полицейската проверка майката на едното момче си го взела, след което депозирала писмено възражение.

На 8 август пълнолетен приятел на младежа дошъл до дома му. Обадил се на майка му, за да я извести, че ще излиза със сина ѝ и ще вземат колата на баба му. Жената поверила тийнейджъра на приятеля му. Момчето пък към онзи момент било на 17 години и 11 месеца.

След като излезли, взели още двама пътници - един пълнолетен и един непълнолетен. Обикаляли с колата, но не излизали от нея и не ходели по улиците. Районният съд в Асеновград приема, че макар да не е имал писмена декларация, шофьорът на автомобила бил придружител на тийнейджъра, чиято майка обжалва санкцията си. В закона пък не било дефинирано понятието "обществено място", съответно според магистратите няма как да се приеме за такова колата на баба му. "Независимо, че този автомобил се движи на обществено място. Непълнолетният не го е напускал, той е бил постоянно в него и с пълнолетно лице, което отговаря за него", категорични са съдиите. Освен това в самият акт е посочена грешна улица, на която е спряна за проверка колата.

С оглед на това Районният съд е отменил глобата на майката и е осъдил областната дирекция на МВР да ѝ плати разноските за адвокат. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив.