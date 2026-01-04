Възстановка на боевете за София преди 148 г. се състоя в Северния парк

Живи картини от боевете за освобождение на София бяха пресъздадени в Северния парк, съобщиха от столичния район „Надежда“ на своята фейсбук страница и излъчиха на живо видео от събитието в социалната мрежа.

Съорганизатори на историческата възстановка по случай 148 години от Освобождението на София от османско владичество са район „Надежда“ и Сдружение „Национален съюз Единение”. В историческите сцени се включиха над 100 участници.

На 4 януари София празнува освобождението си от османско владичество по време на Руско-турската война (1877–1878). Преди 148 години подразделения от Западния отряд на руската армия, командван от ген. Гурко, влизат тържествено в града. София е стратегически важен град на пътя от Централна Европа към Истанбул, посочват от район „Надежда“.

Сраженията за града започват на 31 декември при село Горни Богров. Там 20 хиляди руски войници под ръководството на ген. Гурко и ген. Раух се изправят срещу 15-хилядна турска част на Осман Нури паша. След като опожаряват селата Долни Богров и Ботунец турските съединения нападат колоната на ген. Веляминов. В София ясно се чуват топовните гърмежи, а когато разбитата войска на Осман Нури паша, в която има много ранени, се завръща от сраженията става ясно, че освобождението е близо. Ген. Гурко е посрещнат триумфално, а в „Света Неделя” е отслужен благодарствен молебен, разказват от район „Надежда“.

По-рано днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София. След това се включи в шествие и поднасяне на цветя на паметниците „Български опълченец“, „Цар Освободител“ и паметника на ген. Гурко в столицата.