Васил Терзиев по повод 148 г. от Освобождението на столицата: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Васил Терзиев Снимка: Столична община

София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост, написа в официалния си фейсбук профил кметът на столицата Васил Терзиев

София е град, който е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред, посочва Терзиев. 

И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост, пише кметът. 

„Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него. Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна“, пише още кметът на София Васил Терзиев

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави от 9 часа днес света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, съобщиха от Софийската митрополия на сайта си. 

Васил Терзиев Снимка: Столична община

