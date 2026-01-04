Малки земеделци и преработватели в област Добрич изпълняват 314 проекта

През тази година стартираха 30 проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 с безвъзмездно финансиране в размер на 7,7 млн. лв., съобщи управителят на Областния информационен център в Добрич Геновева Друмева. Планираните инвестиции са предимно в закупуване на земеделска техника и изграждане на напоителни системи и фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление в стопанствата. В община Шабла бяха получени средства за рехабилитация на улична мрежа, изградено е футболно игрище в балчишкото село Оброчище, община Добричка закупи оборудване и обзавеждане за Социалния патронаж в село Стожер, община Ген. Тошево си достави мобилни къщички за културни събития и изложения, община Крушари закупи съобщителна техника за три обществени сгради и др. С новите договори инвестициите в област Добрич по програмите за периода 2014–2020 г. достигат над 294 млн. лв. безвъзмездни средства.

„Област Добрич е сред водещите региони в страната по усвояване на средства от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020. До края на юли 2025 г. са подписани 409 договора на стойност 160,3 млн. лв., от които 93,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. На бенефициентите вече са изплатени 50,8 млн. лв. Най-активни в реализирането на проекти са общините Добричка, Тервел и Генерал Тошево, които имат общо 253 договора. По размер на финансирането водещи са Добричка, Генерал Тошево и Каварна с над 58 млн. лв., или около 62% от всички средства в региона", каза още Друмева. Основните бенефициенти по програмата са земеделските производители и преработватели с 314 проекта на стойност 130,8 млн. лв., като над 66 млн. лв. са безвъзмездни средства. Общините са реализирали 50 проекта за 22,6 млн. лв., а предприятия с неземеделски дейности – 23 проекта за 4,9 млн. лв. Допълнително има 22 проекта в сферата на дентални практики, социални услуги, читалища и културни инициативи. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" са сключени 120 договора за над 81,2 млн. лв., а по 4.2 „Преработка на селскостопански продукти" – 23 проекта за 38,3 млн. лв. Подкрепа са получили и 31 млади фермери по подмярка 6.1, както и 70 малки стопанства по подмярка 6.3, основно в пчеларството.

По програмата за трансгранигично сътрудничество „Интеррег България-Румъния" са одобрени седем проекта – в общините Крушари, Добрич, Балчик, Ген. Тошево. По Националния план за възстановяване и устойчивост са започнали дейности по 342 проекта в област Добрич за 231 млн. лева.

Одобрени са стратегиите за новия период на три местни инициативни групи /МИГ/, както и на местната инициативна рибарска група "Шабла – Каварна – Балчик". С над 16 млн. лева МИГ са финансирали 143 проекта на малки фирми, за ремонти на инфраструктура в културата и туризма и за подобряване на жизнената среда. 80 процента от безвъзмездните финансови средства са изплатени.