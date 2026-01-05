Старата столица на Азербайджан Шуша прави 18 декара зелен оазис във Велико Търново

Обсъжда се и потенциална инвестиция в проект за лифт до Арбанаси

През 2015 г. фондацията на Мехрибан Алиева вложи 2,5 млн. лв. в реставрация на крепостта "Трапезица"

Голяма инвестиция предвижда да направи Азербайджан в изграждането на нов парк "Шуша" във Велико Търново. Той ще се простира на 18 дка на мястото на т.нар. циркова площадка и ще е символ на знаково партньорство между старата азербайджанска столица Шуша и престолнината на Второто българско царство.

Реализацията става възможна, след като на последното си заседание преди Коледа Министерският съвет в оставка прие решение, с което одобри споразумение между правителството на България, община Велико Търново и правителството на Азербайджан за изграждане на парка.

"Документът развива стратегическо партньорство

между двете страни в областта на културата и контактите между хората и надгражда сътрудничеството между общинските и местните власти на градовете Велико Търново и Шуша в качеството им на стари културни столици на България и Азербайджан", се казва в информация до медиите. През 2016 г. Мехрибан Алиева и дъщеря Лейля бяха гости на Велико Търново за тържествата за Деня на независимостта. Придружава ги премиерът Бойко Борисов. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Изграждането на парка е и логично продължение на установеното сътрудничество между двата града, започнало с реализирания през 2015 г. проект за възстановяване и реставрация на историческия комплекс "Трапезица" и разширено с Меморандума за сътрудничество между градовете Велико Търново и Шуша.

Споразумението за бъдещото сътрудничество бе сключено в рамките на официалното посещение на президента на Азербайджан Илхам Алиев в България през есента на 2022 г. На срещата между българския държавен глава Румен Радев и Илхам Алиев бяха обсъдени различни аспекти на двустранните отношения.

Тогава президентът Радев открои значимия

принос на фондацията за историческо и културно наследство "Гейдар Алиев"

за съхраняване и развитие на българското културно-историческо наследство в историческата и духовна столица Велико Търново.

Фондът, председателстван от първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева, вложи 2,5 млн. лева в реставрация, консервация и социализация на историческия хълм Трапезица.

Меморандумът за партньорство предвижда разнообразни възможности за културен и научен обмен, ще стимулира контактите между двете държави. Азербайджанската страна проявява значителен интерес към инвестиции и в други публични обекти във Велико Търново.

Първият от тях е паркът на цирковата площадка. Новият зелен оазис с водни съоръжения и атракции ще е с локация между двата най-големи квартала - "Бузлуджа" и "Колю Фичето". Подробният устройствен план е минал одобрение в общинския съвет на Велико Търново, казаха от администрацията.

Идейният проект съществува от няколко години, но концепцията е осъвременена. Терените дълго време бяха държавна собственост. По искане на Даниел Панов земята бе прехвърлена на общината, за да може пространството да бъде превърнато в обществена зона с възможности за спорт и отдих. Реставрация и социализация на “Трапезица” станаха факт след дарение от 1,2 млн. евро чрез фонда на първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева.

Ще да бъдат създадени пешеходни алеи с храстовидна и дървесна растителност покрай тях, зона за домашни любимци, спортни и детски съоръжения, водно огледало и естакади. В парка са предвидени и пространства за култура, което позволява провеждане на тематични събития за популяризиране на културата и историческото наследство на Азербайджан и България.

Част от цялото пространство ще бъде и пъмптракът за ролери, велосипеди и скейтборд, който се радва на голям интерес сред деца и тийнейджъри.

Парк "Шуша" е с готов технически проект, предоставен на Азербайджан. Както при реставрационните работи на Трапезица

Баку ще си избира изпълнители на строителните работи

Вече има и издадено разрешение за строеж. Последна стъпка е подписването на тристранното споразумение от страна на община Велико Търново, посочват от местната управа.

Реализирането на проекта значително ще подобри и облагороди средата в новата част на Велико Търново и ще направи по-привлекателен и атрактивен града за неговите чуждестранни гости и туристите, надяват се от кметския екип. От държавата на Каспийско море имали голям интерес щедро да инвестират в бъдещ проект за изграждане на лифт между Велико Търново и Арбанаси. За подобна туристическа атракция се говори от десетилетия, но още не е намерено финансиране.

Приятелските контакти на Велико Търново и Азербайджан имат история

от много години. Първите видими облаги от това партньорство бе дарението в размер на 1,2 млн. евро за реставрация и социализация на "Трапезица" чрез фондацията за историческо и културно наследство "Гейдар Алиев". Архитектурно-музейният резерват бе открит навръх 22 септември 2016 г., а първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева бе удостоена със званието "почетен гражданин" на Велико Търново заради огромния принос за опазването, съхраняването и популяризирането на историческите паметници на Велико Търново. Тя е и "доктор хонорис кауза" на ВТУ.

Търновци още помнят посещението на впечатляващата президентска съпруга и дъщеря Лейла за Деня на независимостта преди 9 г. Тогава Бойко Борисов като премиер галантно подкрепяше по стръмните пътеки на болярския хълм елегантната Алиева, пристъпваща по плочите на високи токчета.

Удостояването на първата дама с всички най-високи титли на Велико Търново бе сравнявано с любовта, засвидетелствана към четвъртите в света от САЩ '94. В най-новата история на града единствено 5-имата търновски футболисти Красимир Балъков, Трифон Иванов, Цанко Цветанов, Бончо Генчев и Илиян Киряков получават званието "почетен гражданин" не на 22 март, когато Велико Търново празнува.

Извънредно го получи и съпругата на президента на Азербайджан.

"С дарението, което бе осигурено от фондация "Гейдар Алиев", във Велико Търново бе оформен

най-големият на Балканите и в страната музеен комплекс на открито

Той обединява крепостите "Царевец" и "Трапезица", мотивира тогава предложението си за почетната титла кметът Даниел Панов.

Реставрацията на старините на "Трапезица" бе първата инвестиция за Източна Европа в тази сфера. С милионите от Азербайджан бе надстроена близо 200 метра от Западната крепостна стена. Извършена бе частична реставрация и консервация на 3 средновековни църкви с оригинални стенописи от периода XIII-XIV век.

Оформена бе централна туристическа алея, която свързва горната станция на изградения наклонен панорамен асансьор с Южната кула. Монтирано бе художествено осветление на крепостта, основно ремонтирани бяха улицата и тротоарите в подножието , оформен бе и паркинг.

Център за интерпретация на културното наследство пък показва величието на Търновград и Второто българско царство чрез интерактивни екрани, визуализация с мултимедии и още ефектни способи на съвременната музеология.