В Нова Загора протестираха с искане за по-строги мерки срещу пияни шофьори

Граждани на Нова Загора организираха протест срещу шофирането след употреба на алкохол. Протестът под надслов „Стига толерантност към безотговорността на пътя“ бе провокиран от трагичен инцидент в града, при който водач с отнета шофьорска книжка и положителна проба за алкохол причини смъртта на двама души.

Протестиращите блокираха за около 40 минути кръстовището в града, където е станал инцидентът. За това съдейства и полицията, която бе разположила патрулни автомобили.

След това хората потеглиха в мирно шествие към сградата на Районното полицейско управление, посочва БТА. Около десетина души, сред които и семейства на пострадали при пътни инциденти бяха приети в кабинета на началника на управлението Стефан Динков. Там те изложиха своите искания.

На 31 декември около 17:00 ч. на кръстовище в Нова Загора двама души загинаха при тежка катастрофа. Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен мъж, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“. В резултат на удара са загинали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“ е отчела положителен резултат.

Протестиращите заявиха, че случаят не е изолиран и поставя остро въпроса за ефективността на контрола и превенцията по пътищата. По думите им управлението на автомобил след употреба на алкохол не е грешка, а смъртоносен риск за невинни хора. Според тях полицаите са могли да спрат по-рано нарушителя и да се избегне загубата на човешки живот.

Синът на загиналите заяви, че очаква справедливост.

Иванка Кашкавалджиева, която е сред организаторите на протеста, разказа, че нейната дъщеря е била в автомобила минути преди инцидента и по чудо се е спасила, защото е решила да слезе. Тя настоя за повече контрол.

Пред БТА семейство Валентина и Григор Пенкови разказаха за почти идентичен инцидент, в който те самите са станали участници. Колата им е била блъсната от пиян, дрогиран и неправоспособен шофьор, като, по думите им, само автомобилът ги е запазил живи. Шофьорът се е разминал само с пробация, посочиха те и настояха за повече контрол, както и за промяна в организацията на движение на кръговото кръстовище.

Атанас Борунсузов от Нова Загора също участваше в протеста, като той разказа, че неговият син е станал жертва на пътен инцидент, но вече година и половина след случилото се, няма развитие по случая, защото не е била назначена експертиза.

Сред основните искания на протестиращите бяха въвеждането на ежедневни проверки за алкохол и наркотици на територията на града, включително в късните часове и през почивните дни, както и публичен месечен отчет от Районното управление на МВР – Нова Загора за броя извършени проверки и установени нарушения. Те настояха и за нулева толерантност към водачи, управляващи след употреба на алкохол или с отнета книжка, с незабавно прилагане на законовите санкции.

Протестът включваше още искания за засилен контрол в рискови кръстовища и зони с интензивен трафик, включително кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Евтимий“, както и за публична среща с ръководството на РУ на МВР – Нова Загора за поемане на конкретни ангажименти, срокове за изпълнение и механизъм за отчетност.

Гражданите настояха и за промени в пътната инфраструктура – монтаж на ограничители на скоростта, подобряване на осветлението и сигнализацията, поставяне на автоматизирани камери за контрол и преосмисляне на организацията на движението на кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Евтимий“, така че то да функционира като реално кръгово движение с по-висока степен на безопасност.

Стотици подписи бяха събрани в подкрепа на исканията по време на протеста. Подписката, заедно с исканията на протестиращите, ще бъдат внесени в полицията в Нова Загора, като хората настояват за открита среща с ръководството на полицията и на общината.