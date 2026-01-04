ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наско Сираков: Димитър Пенев беше изключителен чов...

Поклонението пред Димитър Пенев ще е на пистата на стадион "Васил Левски"

Димитър Пенев

ЦСКА информира футболната общественост, че поклонението пред великия Димитър Пенев ще започне утре (5 януари) в 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски".

Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом с ненадминатия ни треньор и футболист.

Самото поклонение ще се състои на пистата пред Сектор А, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.

При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

Димитър Пенев ни напусна на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев

