Паднали дървета в Боровец са нанесли щети върху 3 коли, туристи са извозени от последната станция на лифта

Задействаха BG-ALERT в Боровец, ураганен вятър изкорени дървета СНИМКА: Община Самоков

При падане на дървета вследствие на ураганния вятър в курортен комплекс Боровец, върху три автомобила са нанесени сериозни щети,  каза пред БТА директорът на Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“ Николай Стойнов. Няма пострадали хора. 

По думите на Стойнов има едно смачкано бунгало. Откачени са покриви на пристройки.  

Всички туристи от лифт станция „Ситняково“ са извозени до курорта на безопасно място. На място са служители на Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“, Общинското лесничейство и Аварийното звено. 

Туристите, намиращи се в заведенията в близост до случилото се, са изведени също на безопасно място. 

Работата по почистването на дърветата продължава и през утрешния ден, тъй като вече се стъмва. В периметър около два декара са паднали десетки дървета, каза още Николай Стойнов. 

По-рано днес кметът на община Самоков Ангел Джоргов задейства системата BG-Alert, а ски пистите в курорта бяха затворени. 

От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

 

 

