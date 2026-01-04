ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Щъркелово гнездо е паднало в самоковско село заради силния вятър

Щъркел. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Щъркелово гнездо е паднало от електрически стълб в самоковското село Поповяне вследствие на силния вятър, съобщи за БТА пиарът от Община Самоков Виктория Петрова – Консепсион. 

Тя допълни, че е подаден сигнал в Контактния център към Общината, както и към Електроразпределителни мрежи – Запад, като техни служители ще предприемат необходими действия по отстраняване на проблема. На място има и паднали жици. 

По-рано днес в община Самоков бе активирана системата BG Alert от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър. 

В курортен комплекс Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите. Работата по почистването на дърветата продължава и през утрешния ден, тъй като вече се стъмва.

 

