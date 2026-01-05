С над 773 хиляди лева глобени депутатите за бягство от работа

1068 неизвинени отсъствия за 151 заседания от началото на мандата на този парламент, който има 87 дни ваканция

773 447,34 лева са глобени депутатите от 51-ото народно събрание за неизвинени отсъствия от началото на мандата на 11.ХI.2024 г. до 30 ноември миналата година. Сумата е удържана от възнагражденията им, става ясно от предоставени на “24 часа” данни по Закона за достъп до обществената информация.

За посочения период Народното събрание е заседавало 151 пъти, за които депутатите имат общо 1068 неизвинени отсъствия от пленарната зала и от комисиите, е видно от публикуваните на сайта статистики.

За посочения период депутатите бяха във ваканция три пъти - 18 дни по Коледа 2024 г., след това 11 дни по Великден и 33 дни през лятото. Сега отново са в почивка, която продължава по-дълго и от тази на учениците - разпуснаха се от 20 декември и ще чуят първия звънец отново на 14 януари. Това прави 25 дни само за коледните и новогодишните празници, или общо 87 дни почивка от началото на мандата им, без в сметката да се включват уикендите и дните, в които няма заседания.

При неизвинени отсъствия от пленарната зала глобата на депутат е равна на дневното му възнаграждение. От комисия пък е равна на добавката му за участие в заседанието. При отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за месеца народен представител може да се раздели с 2/3 от месечната си заплата.

За сравнение, за първите 5 месеца на 50-ия парламент депутатите имаха общо 480 отсъствия. Но пък и мандатът им бе кратък - от 19 юни и до 11 ноември 2024 г. Време, в което те са имали общо 39 заседания.

А в 49-ия парламент, поработил малко по-дълго, депутатите имаха общо 1000 неизвинени за 149 заседания.

В този парламент бягствата започват точно месец след старта - на 10 декември. Има обаче няколко критични дати. Като 20 февруари, когато неизвинени имат 106-има от депутатите. Тогава, по време на обсъжданията на промени в закона за равнопоставеност между жените и мъжете, три пъти се прави проверка на кворум, а накрая се оказва, че такъв няма.

Поради липса на кворум не се работи и на 25 и 26 септември, когато опозицията не се регистрира, а мнозинството не успява да събере нужните 121 души.

Третият път, когато масово са писани неизвинени, е на 15 и 16 октомври, когато НС отново не работи поради липса на кворум. Тогава Бойко Борисов изкара депутатите си от пленарната зала след критики към коалиционните партньори за “липса на благодарност”. Лидерът на ГЕРБ се закани с “преформатиране” на правителството, но реално такова се случи само в парламента - шефката му Наталия Киселова от БСП беше сменена от Рая Назарян.