Въртят публичен дом срещу бившия "Партиен дом"

Публичен дом има срещу „Партийния дом". За това сигнализират жители от центъра на София, живеещи срещу Народното събрание - бившия „Партиен дом". Хората се оплакват, че вече трета година в един от апартаментите на жилищната сграда цъфти бизнес с платена любов. Жриците на любовта и техните клиенти вдигали шум, нарушавали хигиената и притеснявали живущите, съобщава Би Ти Ви.

Апартаментът е в централна жилищна сграда на пъпа на София и се намира на метри от Народното събрание. Делят ги само няколко метра от столичния булевард „Княз Александър Дондуков". Според съседите в апартамента на третия етаж процъфтява бизнес с платена любов. КАДЪР: bTV

"Публичен дом срещу Партийния дом? Не, не звучи пресилено. Това е самата действителност. И лошото е, че при положение, че Народното събрание е отсреща и е опасано с камери, до настоящия момент да не се вземат никакви мерки. Остава да поканят и някой от Народното събрание и да стане връзката абсолютна", казва Николай Беров, обитател на сградата отсреща. Адвокат Николай Беров КАДЪР: bTV

Адвокат Николай Беров работи в кантората си в сградата. В нея има още офиси - на „Федерация на потребителите в България" и асоциацията „Детско развитие". В останалите апартаменти живеят още близо 30 души. Хората на няколко пъти сигнализират полицията, че имотът се използва за проституция.

"Преди повече от две години се нанесоха непознати за нас лица, които вкарват различни жени и ги посещават различни граждани, предимно чужденци, араби. И за нас е недопустимо. Мръсотията и шума са в изключителна степен. Отделно от това, повечето от живущите се оплакват, че постоянно в сградата се носят миризми на марихуана и други вещества, които вероятно се ползват", разказва Беров.

Проблемът на хората е главно в хаоса, мръсотията и шума, които по думите им съпътствали денонощно съмнителната дейност. КАДЪР: bTV

"Цапат и са изключително нагли и агресивни! Имаше повръщано в асансьора", казва Петър Петров, жител на същата кооперация.

"Първия път, когато разбрах, беше при появата на двама травестити, които пребиваваха там. Мъже, облечени в женски дрехи с червила, които се държаха доста фриволно. Крещяха, включително и по улиците", споделя Калин Русев, също жител на сградата. Калин Русев КАДЪР: bTV

"Онзи ден, когато излизах оттам с приятелката ми, една друга дама, която определено беше на не повече от 13-14 години, ми вика: "Охо, здрасти". Трябваше да обяснявам откъде ме познава. КАДЪР: bTV

При проверка със скрита камера в началото на декември репортер заговаря жена, която редовно влиза и излиза от апартамента. Изчаква я пред входа, след като е пазарувала в близкия магазин.

На въпрос дали е говорил с нея по-рано по обявата, тя потвърждава. Мъжът казва, че търси момиче тук и, че е идвал и преди. Тя го пита за коя жена става дума и обяснява, че си има колежка в апартамента. Пита го дали той иска тя да "работи" с него. Той се съгласява и обсъждат цените на "услугите". Казва, че има и други, които се занимават с такава работа. Мъжът излиза от ситуацията, като казва, че не е паркирал добре и разговорът приключва дотам. В навечерието на Коледа младата жена отново предлага услугите си пред друг репортер под прикритие. Говорят си в апартамента за цените на "услугите", които се предлагат там. Става ясно, че цената за час секс е 150 лева. Този път мъжът излиза от ситуацията с извинението, че портфейлът е останал в колата му.

Официално, притежател на апартамента със съмнителната дейност, е лекар от София - д-р Доганов. В телефонен разговор той казва, че отдавна се откъснал от имота и не знаел какво става там. Преотстъпил го на грижите на домакин - негов колега и го отдал под наем на друго лице – Георги Чанев. Чанев пък дълго го преотдавал през платформата за кратки наеми, а клиентите се сменяли често. До декември, когато е сключен договор с дългосрочни наематели.

"С тези хора имам сключен договор за наем, те са пълноправни членове на етажната собственост с всички плюсове и минуси. Какво правят и какво не правят там си е тяхна работа", казва Георги Чанев.

На въпрос знае ли какво правят наемателите на апартамента и дали предлагат платена любов, той пожелава да прекъсне разговора. Домакинът на имота се казва Хашим. Той обяснява, че знае за сигналите за проституция, но до момента е нямал доказателства, а когато види такива, е готов да поиска прекратяване на договорите за наем.

Законът, който регулира проституцията и сводничеството в България, е Наказателният кодекс, приет през далечната 1968-а, в годините на "зрелия социализъм". Оттогава е "ремонтиран" десетки пъти, но и до днес не предвижда наказание за този, който продава тялото си. Престъпление е обаче е, ако някой друг те склони да проституираш и печели от този бизнес – така нареченото сводничество. Системното осигуряване на терен за проституция също е престъпление.

"Предоставящо жилище за разврат или за употреба на наркотици, се преследва от закона и се налагат наказания от 2 до 8 години лишаване от свобода. Поради това се обърнах лично към началника на 5-о районно управление на два пъти. В момент, когато в този апартамент имаше други граждани, на два пъти беше извършена проверка, но, за съжаление, абсолютно никакви резултати нямаше. Даже не установиха и на какво основание тези граждани пребивават в този апартамент", казва Николай Беров.

Да докажеш и накажеш някого, за това, че отдава имот за бизнес с платена любов у нас всъщност се случва рядко, казват запознати с практиката юристи.

"Причината е в схемата, по която се създава верига за преотдаване на имота, която в много от случаите размива отговорността", казва адвокатът Георги Коев.

"Умисълът, че човекът знае на кого го дава и с каква точно цел, е трудно доказуем. Той винаги може да каже, дойдоха едни добри момичета и си наеха едно помещение и ми плащат най-редовно и аз откъде да знам какво правят там. Въобще, нашето законодателство е остаряло или неадекватно на условията, които го изискват", казва Коев. Георги Коев КАДЪР: bTV

В държави като Германия, Холандия, Белгия, Италия и Гърция проституцията е легализирана, труженичките на любовта са регистрирани и плащат данъци. Когато нещо е на светло, то би работило с ясни правила, на отредени за целта места, без да безпокои и пречи на редовите граждани, смята адвокат Коев. У нас такава регламентация няма.

"Би могло ако има някаква регламентация, това да защитава правата на всички. И на живущите, и на хората, които се занимават с това, и някакъв икономически интерес и т.н. Ако трябва да направите зъболекарски кабинети, се иска съгласие на всички - вход, етажна собственост. Но ако трябва да направите публичен дом, никой не ви го обявява, че това ще бъде такова, и заради това не е забранено. Тоест, не се иска съгласие на всички останали", казва Коев.

С обществен контрол са управлявали проституцията още средновековните хора. Във френския град Каркасон, например, още през 14 век имало бордей в сграда, отдадена под наем от градската управа. Имало е стриктни правила на регистрация на работещите жени и изисквания за редовни лекарски прегледи. Името на съдържателката на дома Мадам Хугет четем в съдебни документи от няколко дела за глоби по оплакване на граждани, че в бордея работят нерегистрирани проститутки, както и такива с болести. Болните се отстранявали незабавно за лечение. Така работели повечето бордеи в средновековна Франция, Италия, Англия, Холандия, а проституцията макар и грях, била обществено търпима, заради разбирането, че не може да се изкорени. Дори църквата я приемала за търпимо зло. Смятало се, че без бордей в града мъжките страсти и желания ще обезчестят порядъчни жени, ще развалят семейства и ще нарушат реда. А, процент от печалбата векове наред отивал за градските управи. България е сред държавите, в които проституцията никога не е била регламентирана. Тя обаче винаги е съществувала.

"Почна да се крещи горе момче и момиче, видимо непълнолетни, по моя преценка. Помолих ги учтиво, неделя след обед, да не крещят, ако може. Единият ме заплаши, че ще ме застреля", казва Калин.

Оплакалите се обитатели на сградата до Триъгълника на властта, все пак се надяват държавата да обърне внимание на проблема им. Също и хазяите на имота, които казват, че не знаят какво става вътре. Официални данни за броя на жриците на любовта у нас няма, но неофициални източници твърдят, че броят им вътре в страната надвишава 8 хиляди.