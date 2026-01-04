Чие е дървото, убило млада майка - държавно, общинско или частно? Тепърва ще изясняват (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради ураганния вятър бяха пренасочвани полети, в Боровец бе задействан BG-ALERT, а туристическо корабче потъна до Созопол

Близо два дни след трагедията на бул. “Беловодски път” в столичния кв. “Бояна”, при която загина млада майка, неяснотите чия собственост е теренът с фаталното дърво продължават.

Нещастието стана малко преди 10 часа в събота сутринта. Младо семейство с две деца, на 2 и на 8 г., се отправило към Копитото, когато върху колата им пада дърво, най-вероятно повалено от ураганния вятър. Жената умира на място, мъжът изпада в шок, а се налага спасителният екип да реже ламарините.

Част от дървото, убило младата жена, е нарязано. Снимка: Велислав Николов

Тепърва обаче ще се изясняват причините, довели до трагичния край на младата жена

Най-вероятно в понеделник образуваното вече досъдебно производство ще бъде разпределено на наблюдаващ прокурор, който трябва да назначи експертизи. Тоест да се изследват състоянието на дървото, метеорологичните условия, както и чия собственост е земята.

Според шефката на природен парк “Витоша” инж. Севделина Димитрова трябва да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.

“Не мога да кажа чия е отговорността, защото не мога да кажа какъв е имотът. Той трябва да бъде проверен, за да се види чий е”, каза инж. Димитрова след трагедията. Не е ясно колко време ще отнеме това, още повече че прокуратурата също ще изяснява собствеността на имота. Според Димитрова

теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като такъв за обществено ползване

Велосипедистка минава покрай падналото дърво. Въпреки предупрежденията и в неделя имаше туристи, които се качиха на Витоша. Снимка: Велислав Николов

Тепърва трябвало да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите, или на Столичната община.

“Тъй като имотът е формулиран като такъв за обществено ползване и вероятно попада в урбанизирана територия, отговорността може да бъде насочена към общината”, посочи директорката на парка.

На 20 октомври м.г. комисия от представители на Столичната община, Регионалната дирекция по горите - София, Държавното горско стопанство и парк “Витоша” обходили района, но не са маркирали дървото като опасно. То се намирало 6-7 м навътре от пътя и не е имало външни признаци за опасност. Изгниването му било вътрешно, поради което не било отстранено.

На свой ред пък кметът на София Васил Терзиев обясни във фейсбук, че независимо, че трагедията е станала на Витоша, Столичната община “съдейства изцяло на всички компетентни институции за изясняване на фактите”.Той разпоредил допълнителни проверки на рискови райони.

Изгнилото дърво, премазало колата на младото семейство. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

За съжаление, това не е първият подобен трагичен инцидент

През август 2025 г. клон се отчупи и уби 79-годишен мъж в Пловдив. През юли 2020 г. при ураганен вятър в района на Рилския манастир дърво падна върху палатката на чешки туристи и премаза 29-годишна жена. Не е известно да има обвинени за тези случаи. А ураганните ветрове продължиха и вчера. 7 пристигащи полета на софийското летище “Васил Левски” бяха пренасочени, а три излитащи бяха отменени.

Силният буреносен вятър прекърши борове в курорта Боровец. Някои от тях паднали върху паркираните в близост автомобили. Заради урагана кметът на Самоков задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Туристическото корабче “Магелан” пък потъна след удар в кейовата стена в Созопол. Плавателният съд, дълъг 25 метра, бил отнесен от пристанището от ураганния вятър, след като се скъсала котвата му. При удара се отворила пробойна в корпуса му.

