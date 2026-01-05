Върнаха 18 бона на депутата Ибрямов, делата на комисията “Антикорупция” катастрофират в съда

Няма движение нито по избора на ново ръководство, нито по двата законопроекта за закриването на “бухалката”, заради която Брюксел ни отказва милиарди

Бавни разследвания и такива на трупчета, катастрофирали дела в съда, производство на герои като Благомир Коцев, избягали обвиняеми, тенденциозност в избора на мишени, ограничена публичност. Това е част от равносметката за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която има разследващи функции от близо 2 г. И въпреки че в края на август се проведе изслушване и класиране на кандидатите да я оглавят, оттогава нищо край нея не мърга - нито ги избират, нито я закриват.

Равносметката е - стотина дела с още толкова обвиняеми, но без съдебни процеси, а присъди дори на първа инстанция са мираж.

Няколко кметове за по-дълго и един депутат за кратко лежаха в ареста, както и знакови бизнесмени от прехода като Румен Гайтански-Вълка, но нито един действащ или бивш министър.

За опозицията КПК беше бухалка на властта, въпреки че те я конструираха и направиха такава със закон през 2023 г. След дълго мълчание управляващите се обявиха за закриването ѝ, след като Брюксел за пореден път отказа част от плащането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради неефективността на комисията. Малко преди това обаче правителството на Росен Желязков

предложи за пореден път увеличение на заплатите

в антикорупционния орган с 52%, което не се случи заради протестите и оттеглянето на бюджета.

18 хил. лева, иззети при обиските в жилището и автомобила на депутата Джейхан Ибрямов, са му върнати с определение на Софийския градски съд, показа проверка на “24 часа”. Ибрямов беше арестуван с белязани 100 хил. лв. през октомври 2024 г. по разследване на КПК. Малко преди поредните предсрочни избори бизнесменът Мирослав Стоянов подаде сигнал срещу народния представител, че му иска парите, за да му съдейства да спечели обществена поръчка за милиони. Според данните тогава пачките са за купуване на гласове. Ибрямов лежа в ареста три седмици въпреки двойния имунитет като депутат и кандидат за такъв тогана. Пуснаха го, за да положи клетва в 51-ото народно събрание и оттогава е на свобода, а разследването е замразено заради имунитета му.

100-те хиляди белязани лева са иззети като доказателство. Тогава КПК обискира джипа му “Тойота”, с който Ибрямов отишъл на среща с човека, който му предал подкупа. В колата са намерени 2500 евро и 3800 лв. В жилището на депутата са открити още 10 хил. лв., които също са иззети. Ибрямов е поискал от прокуратурата да му върне парите, но те отказали. Обжалвал постановлението им в Софийския градски съд и то е отменено. Така парите, за които няма доказателства, че са придобити с престъпление, са му върнати.

В началото той беше обвинен за търговия с влияние в Министерството на отбраната. После то отпадна и се появи аналогично, но за здравното министерство. Там отново съдействал на Мирослав Стоянов, за да търгува с биоциди. Ибрямов е единственият депутат, който официално е с обвинения по разследване на КПК. Двама негови колеги обаче също са замесени в разследвания. Едното е срещу сина на бившия съпредседател на ДПС Джевдет Чакъров, по което бяха запорирани дялове от фирмите му. Наследникът на депутата не заема висш публичен пост и заради депутата баща, делото е в КПК. Чакъров-старши няма обвинения. Не е известно такива да са повдигани и на сина му Сами Чакъров. Все пак има и

трети депутат, за когото стана ясно, че фигурира в дело на КПК

Това е “неизвестното лице с имунитет” по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Според показанията на основния свидетел това е Асен Василев, председател на “Продължаваме промяната”. Самият той се припозна при разследването и отиде до КПК, за да бъде разпитан. Отказаха да го приемат.

За година и 10 месеца, откакто КПК разследва с новите правомощия, няма разследвания , стигнали до съда, а народните представители искат закриването на комисията. ДПС Ново начало предлагат разследващите функции да се преместят в ДАНС, а останалите - в други институции. ПП-ДБ искат закриването ѝ и създаване на нова, но само с аналитични функции, а разследванията да са в следствието и в МВР. Нито един от двата законопроекта не е разглеждан в комисии от лятото на 2024 г.

Само три дела на КПК стигнаха до съда в края на 2025 г.

Най-шумното е срещу Благомир Коцев, двама общински съветници от ПП във Варна и бизнесмен. Прокуратурата го внесе в Софийския градски съд, но ВКС го прати във Варна. Другото е срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. И по двете ще има разпоредителни заседания на съда, на които ще стане ясно дали ще тръгнат или ще бъдат върнати на прокуратурата. Както стана с третото дело на КПК срещу кмет, внесено в съд. То е срещу бившия градоначалник на Омуртаг Ешреф Ешрефов. Той бе арестуван в началото на 2024 г. и обвинен за участник в група за длъжностни и корупционни престъплени - обществени поръчки на общината, възлагани на фирми на роднините на Ешрефов. Той спечели трети мандат от ареста, но общинската избирателна комисия го отстрани. Разследването приключи за година и половина, но съдът го върна на прокуратурата. През септември същото се е случило и по друго дело на КПК за корупция, и то с белязани пари - срещу чиновника от Министерството на спорта Иван Иванов и баща му със същото име, който е олимпийски шампион по вдигане на тежести и член на управителния съвет на федерацията. Двамата бяха арестувани след сигнал на председателя на организацията Ариф Маджид. Иванов-младши му поискал 62 хил. лв. подкуп, за да му отпуснат субсидия от министерството. Като подбудител на схемата беше обвинен баща му. Младият Иванов беше арестуван с белязаните пари, които взел в колата на Маджид. Според него парите трябвало да стигнат до определен зам.-министър, но разследването не стигна дотам.

Големите корупционни дела на КПК още не са стигнали до съда, въпреки че започнаха през пролетта и лятото на 2024 г. Това са т.нар. дело за митниците с обвиняеми бившата шефка на институцията Петя Банкова, ексглавния секретар на МВР Живко Коцев, бизнесменът Марин Димитров и сина му Стефан, както и сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал, който избяга. Арестуваха го в Сърбия, а тук го пуснаха срещу 50 бона гаранция. Разследват се корупция и контрабанда на цигари за десетки милиони. На пауза е и разследването срещу бившия областен лидер на ДПС във Варна Сали Табаков и още двама. През юли 2024-а апелативният съд в София го пусна на свобода без мярка, тъй като не намери доказателства, че е извършил престъплението, в което е обвинен - подпомагане на финансови злоупотреби и пране на пари. Няма развитие и по случая за кредита от 150 млн. лв. от ББР към фирма, свързана с Румен Гайтански-Вълка. Според КПК с част от парите е покрит дълг на ТЕЦ - Варна, към търговска банка, когато предприятието беше собственост на Ахмед Доган. Обвиняеми са трима - Вълка, негов мениджър и бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев, който е в неизвестност. През декември КПК се прочу и с операцията за пране на пари срещу хора, свързани с изграждането на Исторически парк до Варна. Бяха обвинени 7 души, но без основния герой Ивелин Михайлов, който е депутат.

Докато депутатите “закриват” неефективната комисия, остава висящ въпросът с другата - за отнемането на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Двете бяха едно до 2023 г. Оттогава техен шеф е Антон Славчев, който ги ръководи след оттеглянето на Сотир Цацаров. КОНПИ продължава да губи огромна част от гражданските искове в съда, а таксите и обезщетенията, които плаща, са в пъти по-големи от бюджета ѝ.