Велислава Делчева: Да стана служебен премиер би накърнило независимостта на поста ми като омбудсман

Омбудсманът има съвсем различна функция, това би накърнило в голяма степен неговата независимост. Така пред БНТ омбудсманът Велислава Делчева отговори на въпрос дали би приела евентуално предложение на държавния глава да стане служебен премиер.

"Аз вече многократно заявих, че не бих се съгласила на тази позиция поради същите причини, които и досега съм споменавала. Но искам да добавя още нещо. Българският омбудсман е със статут "А" на международно ниво. Тоест този статут показва, че институцията съответства на най-високите международни принципи, които се спазват и следят от ООН. През ноември бях в Женева, където успях да защитя успешно този статут "А". Ние получихме писмо, че сме реакредитирани за този статут няколко дни преди Коледа. Той освен, че дава възможност на българския омбудсман да защитава правата на човека на най-високо международно равнище, задължава за това да се спазват няколко основни принципа. Единият от тях е независимостта. Омбудсманът има съвсем различна функция, това би накърнило в голяма степен неговата независимост, тъй като смяната на ролите за известен период от време не би помогнало, а по-скоро би поставило в конфликт на интереси. Това е и една от препоръките, които ние имаме в това писмо", обясни тя.

"Кампанията ни за влизането в еврозоната беше насочена за това да работим предимно с възрастните хора и искахме на първо място да им разясним как ще стане превалутирането на техните пенсии. Това бяха основните въпроси, които бяха задавани към експертите от институцията на омбудсмана, както и към експертите от Националния осигурителен институт заедно с които ние направихме кампанията", посочи Делчева

"Едно от основните притеснения беше как в периода от 1 януари до 1 февруари ще пресмятат еврото, особено тогава, когато плащат в български лева, а трябва да им се върне ресто в евро. Успяхме благодарение на БНБ и Министерството на финансите да раздадем информационни материали и да успеем да разясним и на възрастните хора как най-лесно да правят това изчисление", посочи тя.

Един от основните съвети, които са давали на възрастните хора, е бил да използват банкови карти тогава, когато се чувстват комфортно. Целта била да се избегне момента, в който трябва да получават евро и да смятат.

"Хората, които работят в малките търговски обекти също се притесняват как да изчисляват рестото. Да не бъдат обвинявани в умишлени измамни. Така че и от двете страни има известни притеснения", обясни Делчева.

"Към нас има сигнали дори и от търговци, които не могат да се сдобият със стартови пакети. Още преди Нова година дори един от експертите, който работи в нашата институция, дойде и каза: "Госпожо омбудсман, има проблем със стартовите пакети". Това е, защото хората можеха да си купят такъв пакет само от банка, на която са клиент, и нямаше възможност да си купиш стартов пакет като дадеш български лева в кеш. Това можеше да се случи само по банков път, през банковата сметка, което влечеше след себе си, разбира се, и банкови тарифи и такси. Направихме препоръка към БНБ, за да предаде съответните указания към банките и трябва да кажа, че някои от тях се съобразиха. Към момента мисля, че този проблем не съществува", каза Делчева.

"Всяка година се повтарят едни и същи проблеми, свързани с предоставянето на качеството на услугата. Когато говорим за "Топлофикация" ремонтът, който "Топлофикация - София" предприе така беше катализаторът на многото жалби, които имаме тази година във връзка с дружеството - над 700. Само в рамките на 2 дни, след като беше обявен ремонтът в столичния квартал "Дружба", получихме над 200 жалби", заяви омбудсманът.

"По отношение на водоподаването заради сухата година и заради сухия воден режим в Плевен, това доста допринесе за повишаване на жалбите в тази посока - около 570 са тази година жалбите по отношение на ВиК. Но тук има няколко неща, които могат да бъдат направени, така че да бъдат избегнати тези неща за следващата година. На първо място Законът за ВиК да бъде приет от парламента. Там имаме няколко препоръки, които народните представители взеха предвид. Те са свързани с това да се налагат компенсации на гражданите, тогава, когато има лошо качество на водата например. Една от препоръките, която също беше взета предвид, е да се откаже "Такса водомер", допълни тя.

На въпрос дошло ли е време за промени в съдебното изпълнение и ще разговаря ли с парламента за подобни законови промени Делчева отговори така:

"Вече проведохме разговори с Камарата на частните съдебни изпълнители и това особено много важи случаите за така наречените малки комунални плащания - към телекоми, малки битови сметки, свързани с плащане на вода, например, където принудителното съдебно изпълнение създава допълнителни разходи и в някои случаи, включително в пъти се увеличават разноските на длъжниците. Доброволното изпълнение във всички случаи е по-добрия начин да се изплатят едни задължения, така че ще направим всичко възможно и ще поема ангажимент през следващата година да говорим с народни представители, с парламента, за да се направят постъпки в тази посока".

Относно вечното присъствие в Централния кредитен регистър на хора, които са теглили бързи кредити, пък след това договорите са били обявени за нищожни омбудсманът каза: "Този проблем вече е решен в голяма степен, тъй като наредба № 9, която отговаря как се попълват данните, информацията в Централния кредитен регистър, вече е изменена от БНБ и тези изменения ще влязат в сила през февруари тази година, което означава, че в случаите, когато такива договори са били обявени за нищожни по съдебен ред и само в този случай, ще има възможност лицето, което е длъжник, да се обърне към БНБ и да поиска само да бъде извадено този списък. При нас имаше жалби и сигнали за такива фирми за бързи кредити, които отказваха миналата година да изваждат такива длъжници от кредитния регистър и всъщност това наложи ние да проведем няколко разговора с подуправителя на БНБ и така те много бързо реагираха. В края на годината беше приета наредбата и от февруари ще влезе в сила."