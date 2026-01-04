ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40 на сто от младите японци предпочитат новогодишн...

Времето София 15° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22024332 www.24chasa.bg

Почина известният изпълнител на родопски песни Румен Родопски

Валентин Хаджиев

[email protected]

1408
Румен Родопски Снимка: Фейсбук/Родопски извори

Почина Румен Родопски, обичан изпълнител на родопски народни песни и на авторски песни в традиционен родопски стил. Той има десетки концерти в страната и чужбина.

Роден е 1943 г. в село Треве, община Баните.

През 1967 г. Румен Родопски заедно с братята и сестрите си създава оркестър „Родопски извори" . Самостоятелно и с оркестъра е записал над 240 песни, има пет албума на грамофонни плочи, касети и дискове, пял е в много държави. Сред най-известните му песни са „Юначе лудо и младо", „Мари моме, малка моме", „Стано мари", др.

Румен Родопски е преподавал фолклор в университета в Сиатъл, САЩ

При заминаването си от града е изпратен с голям заключителен концерт и обявен за почетен гражданин на Сиатъл, а 17 януари е обявен за Ден на Румен Родопски и българския фолклор.

През май 2006 г. той е обявен за почетен гражданин на смолянската община Баните по случай 35-годишната му творческа дейност и неговата „Песен за Баните" от репертоара му с оркестър „Родопски извори".

Румен Родопски Снимка: Фейсбук/Родопски извори

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)