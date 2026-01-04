54-годишен пловдивчанин влиза в затвора, спипали го пиян зад волана

Трябва да плати общо 6800,90 лв. разноски по делото и стойността на колата, която не била на негово име

6 месеца зад решетките ще трябва да прекара 54-годишен пловдивчанин, заловен да кара под въздействието на алкохол. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Тъй като обаче това е поредното му подобно провинение, наказанието му ще бъде изтърпяно ефективно, при първоначален общ режим.

На 16 декември м.г. полицаи направили проверка на шофьора на лек автомобил "Фиат Добло". Оказало се, че той е употребил алкохол, а химическа експертиза е уточнила стойността - 1,39 промила. На 18 декември 2019-а пък същият водач е бил арестуван, след като бил спрян с "Опел Зафира" в село Рогош, а експертизата тогава показала подобно количество алкохол в кръвта - 1,35 промила.

Предишния път мъжът отново договорил 6 месеца, но условно, с 3-годишен изпитателен срок. Книжката му била отнета за 7 месеца. Този път няма да може да шофира за година и 7 месеца. Почерпеният шофьор ще трябва да плати в полза на държавата стойността на лекия автомобил - 6500 лв., тъй като той не е на негово име, както и 300,90 лв. разноски по делото.

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.