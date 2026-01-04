ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22024638 www.24chasa.bg

54-годишен пловдивчанин влиза в затвора, спипали го пиян зад волана

Никола Михайлов

[email protected]

1732
Пътна полиция проверява шофьор с дрегер

Трябва да плати общо 6800,90 лв. разноски по делото и стойността на колата, която не била на негово име

6 месеца зад решетките ще трябва да прекара 54-годишен пловдивчанин, заловен да кара под въздействието на алкохол. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Тъй като обаче това е поредното му подобно провинение, наказанието му ще бъде изтърпяно ефективно, при първоначален общ режим.

На 16 декември м.г. полицаи направили проверка на шофьора на лек автомобил "Фиат Добло". Оказало се, че той е употребил алкохол, а химическа експертиза е уточнила стойността - 1,39 промила. На 18 декември 2019-а пък същият водач е бил арестуван, след като бил спрян с "Опел Зафира" в село Рогош, а експертизата тогава показала подобно количество алкохол в кръвта - 1,35 промила. 

Предишния път мъжът отново договорил 6 месеца, но условно, с 3-годишен изпитателен срок. Книжката му била отнета за 7 месеца. Този път няма да може да шофира за година и 7 месеца. Почерпеният шофьор ще трябва да плати в полза на държавата стойността на лекия автомобил - 6500 лв., тъй като той не е на негово име, както и 300,90 лв. разноски по делото. 

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Пътна полиция проверява шофьор с дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)