От 16 до 80-годишни смелчаци се готвят за Богоявленския кръст в Бургас

От 16 до 80-годишни смелчаци се готвят за спасяването на Богоявленския кръст в Бургас на 6 януари. Със събитията, посветени на Йордановден и рождението на поета-революционер Христо Ботев, ще започне културният календар в морския град през новата 2026 г.

Всяка година на Йордановден десетки момчета и мъже участват в ритуала по Спасяването на Светия Кръст, скачайки в студените морски води. Миналата година за кръста се бореха 56 смелчаци на възраст от 16 до 72 г., но най-бърз бе18-годишният ученик от математическата гимназия Калин Узунов.

Желаещите да вземат участие в надпреварата трябва да имат навършени 16 години. Записването ще се извършва на самия Йордановден от 10:00 до 11:15 часа, на Моста. Необходимо е представяне на лична карта, документ за актуален медицински преглед и декларация, с която всеки участник в ритуала поема отговорност за здравословното си състояние.

Честванията за Йордановден ще започнат още в 8:30 часа във вторник, когато Сливенският Митрополит Арсений и бургаското духовенство ще отслужат празнична Света литургия в храм „Св. св. Кирил и Методий".

На 6-ти януари, пак по стародавна традиция, се освещават военните части и бойните знамена на българската армия. Смята се, че този ритуал бележи начало през 917 г., когато преди битката при Ахелой е извършен първият водосвет. След известно прекъсване, той е подновен през 1879 г. и се извършва до днес, припомнят от общинския пресцентър.

Хвърлянето на Светия кръст в морето и спасяването му ще бъде с начало 12:00 часа.

На 6-ти януари се навършват и 178 години от рождението на поета революционер Христо Ботев и Бургас ще почете паметта му с полагане на цветя и венци пред бюст-паметника му в Приморски парк.

От 13:30 часа в салона на Дружество на бургаските художници ще бъде открита традиционната изложба „Богоявление" на тримата бургаски художници - именици: Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов.