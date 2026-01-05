Проф. Киров: Според мен Димитър Главчев ще се жертва и ще бъде служебен премиер

Ако няма назначено служебно правителство, президентът не може да определи дата за предсрочните избори. Тоест - някой от т.нар. домова книга трябва да се жертва. Според мен това ще е Димитър Главчев. И той за 3-и път ще бъде служебен премиер.

Това каза проф. Пламен Киров в ефира на bTV. Според него не може да се направи точна прогноза кога ще бъде предсрочният вот у нас.

"Да се пипа Изборният кодекс е малко опасно в момента. Нашият изборен процес е затворен в рамките на 2 месеца. Може да лавира с времето след получаване и връщане на проучвателните мандати", коментира още Киров.

Според него президентът Румен Радев няма да влезе в политиката веднага. Причината - има малко време да направи собствена партия.

"Другият му вариант е да припознае някоя и да я оглави", коментира още той.