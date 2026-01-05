Къща горя в пловдивското село Радиново, има материални щети

Не е известно какво е предизвикало пламъците
Пожар е избухнал в къща в пловдивското село Радиново, съобщиха за "24 часа" от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.
Сигналът за инцидента е подаден вчера около 22 часа. Пламъците са обхванали и гараж, който бил в близост до запалената къща.
Очевидци разказват, че гъст дим се е извил над селото, а на място са пристигнали екипи огнеборци, които са потушили пожара. Щетите са само материални, няма пострадали хора.
Все още не е известно какво е предизвикало пламъците.