Къща горя в пловдивското село Радиново, има материални щети

24 часа Пловдив онлайн

Пожар Снимка: pixabay

Не е известно какво е предизвикало пламъците

Пожар е избухнал в къща в пловдивското село Радиново, съобщиха за "24 часа" от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 22 часа. Пламъците са обхванали и гараж, който бил в близост до запалената къща.

Очевидци разказват, че гъст дим се е извил над селото, а на място са пристигнали екипи огнеборци, които са потушили пожара. Щетите са само материални, няма пострадали хора.

Все още не е известно какво е предизвикало пламъците. 

