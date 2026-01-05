Нешка Робева: Днес ще се поклоним пред Пената и... ще го забравим

Отива си едно поколение...Съвсем скоро изпратихме Боян.Днес изпращаме Пената. Това пише в своя фейсбук профил Нешка Робева - една от големите икони на българската и световна художествена гимнастика.
"Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: "Българи – Юнаци" „България, България, България!" Развявайки трибагреника!", пише още Робева.
Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев, който ни напусна на 3 януари на 80-годишна възраст. Поклонението започва в 10 ч. на Националния стадион "Васил Левски".
Ето целия пост на Нешка Робева:
"Отива си нашето поколение"
Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време – разделно.
Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: "Българи – Юнаци" „България, България, България!" Развявайки трибагреника!
Преди немного време, изпратихме Абаджията. Великият!
Отива си, изпращаме нашето поколение...
Родени малко преди или след, най-страшната за човечеството, война.
Поколение, което не се ползваше от никакви имена и привилегии, което не знаеше нищо друго, освен че е призвано да работи! Да работи и изгражда една рухнала и смазана следвоенна държава - България! И да я прославя!
И те работеха – деца – от градчета, села и паланки, от работническите квартали и учеха и вярваха, че са и те ще бъдат героите, които ще прославят Родината.
Каква по-голяма привилегия от тази?!
Днес е поклонението пред един от тях – Пената. Ще му отдадем своята почит... и.... ще забравим. Както стотици преди него.
Лек да е пътят му към съзвездието на големите Българи, от поколението без име...
Но днес, ако не си беше тръгнала толкова рано, една друга голяма – Жулиета Шишманова, щеше да навърши 90г?!
Жули – от Несебър?!...
Жулиета Шишманова – основоположничката на българската и световна художествена гимнастика.
Жулиета, която разбиваше догми. Налагаше стил! Прославяше България.
Която вярваше и ни учеше, че няма малки и големи нации, малки и големи народи, няма невъзможни неща пред устремения към върховете Човек.
На днешния ден да отдадем почитта си и към нея. Докато историята не е съвсем изтрита, забравена или окипазена...
Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име - Българи!", написа Нешка Робева.
