18-годишен загина, а четирима са в болница след гонка на пътя Велико Търново - Дебелец

Наложило се е огнеборци да режат смазаните ламарини

18-годишен младеж от Горна Оряховица загина на място, а четирима са ранени при зверска катастрофа между три автомобила в местността Дълга лъка на пътя Велико Търново - Дебелец.

Произшествието е станало на 5 януари в 00:27 часа. След получен сигнал от тел. 112 на местопроизшествието пристигнали полиция, пожарна и линейки.

По първоначални данни са се сблъскали Фолксваген, с 18-годишен водач от Присово, който се движел от Велико Търново към Дебелец, насрещно идващ "Опел", управляван от 23-годишен от Горна Оряховица и "Сеат", зад волана на който бил също 18-годишен. Най-вероятно колите са участвали в гонка.

В свирепия удар на място е загинал 18-годишен пътник от Горна Оряховица, който се возел на предната пасажерска седалка, пътувал в "Опел"-а. Шофьорът на същата кола е с контузия на бял дроб. Други двама от компанията са с фрактури. Пострадал е и шофьорът на "Фолксваген"-а. Всички са в болницата във Велико Търново.

Наложило се четирима огнеборци да режат смазаните ламарини на помлените леки автомобили, за да извадят ранените и тялото на починалия.

На тримата шофьори са направени тестове за алкохол и наркотици. Те са дали отрицателни резултати.

Пътният участък бил затворен за движение в продължение на три часа. На местопроизшествието са извършени огледи. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Причините за катастрофата се изясняват.