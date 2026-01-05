България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Обновява се, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният бай Добри не спира да ридае, докато си взима сбогом с треньор номер 1 у нас

Точно в 10 часа на пистата на националния стадион "Васил Левски" започна поклонението пред Димитър Пенев. Най-добрият треньор на България, извел страната ни до историческото 4-о място на световното преди 32 г., почина в събота на 80-годишна възраст.

Опашката да се влезе на стадион е огромна. Има стотици хора, които искат да си вземат последно сбогом с легендарния ни треньор.

Четвъртите в света си взеха последно сбогом с Димитър Пенев. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Още час преди да започне пред стадиона се събраха стотици - бивши футболисти, треньори и приятели на Пенев.

Един от първите пристигнали бе легендата Христо Стоичков, който определи Пенев като истинска икона и човек, който винаги се е грижил на него.

Да си вземат последно сбогом с треньор номер 1 у нас за миналия век дойдоха и бившите му възпитаници, с които България стана 4-а в света - Даниел Боримиров, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Емил Костадинов и други. Там саи и Красимир Балъков, Валентин Михов, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Александър Томаш, Станислав Ангелов, Тодор Янчев, Божидар Искренов.

Четвъртите в света първи се сбогуваха с Димитър Пенев. Плачещият Стоичков му остави фланелка. После всички от златното поколение изпратиха архитекта на най-големия успех на българския футбол с аплодисменти.

След това се поклониха и изказаха съболезнования на най-близките президентите Георги Първанов и Петър Стоянов.

Цветя до ковчега остави и кметът на София - Васил Терзиев.

Димитър Бербатов изпрати човека, когото чувства като свой втори баща, с целувка по челото за сбогом.

"Поклон пред всичко, което направи. Тъжен ден, сърцата ни плачат. Не мисля, че имаше човек, който да каже лошо за него. Той остана винаги верен на себе си. Той беше баща на всеки един от нас.

Димитър Пенев беше нашият баща. Трябва да се отнасяме добре към всички. Опитваме се на моменти да се усмихваме, защото това той щеше да го иска. Трябва да показваме нужното уважение на хората, които са го заслужили", заяви Бербатов.

„Епоха, каквито и думи да кажем, може би са малко. Такива личности, когато си отидат, оценяваме какво губим. Винаги трябва да помагаме на хората", каза пък Мартин Петров.

Ръководството, футболистите и треньорският щаб на ЦСКА също са на поклонението на Димитър Пенев.

Легендарният бай Добри ридае, сбогувайки се с Димитър Пенев. "Братко мой", изстена той, оставяйки две червени рози. Той излезе на пистата на националния стадион заедно с целия отбор на ЦСКА. Треньорът Христо Янев и директорът Бойко Величков носеха венци. След тях сбогом си взеха и играчите. Но най-емоционален беше дългогодишният домакин, превърнал се сам в част от историята на ЦСКА. Бай Добри плачеше по целия път към последното си сбогом със своя приятел и емблема на ЦСКА и целия български футбол.