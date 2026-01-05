ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22026005 www.24chasa.bg

12-годишен от Стражица е с откъснат пръст от пиратка в новогодишната нощ

Дима Максимова

[email protected]

1604

Малолетно момче от Стражица е пострадало при използване на пиротехническо изделие. Сигнал за случая е получен в полицията в Стражица на 1 януари от Спешна помощ в града.

Отзовалият се на сигнала полицейски екип е установил, че в полунощ на 1 януари 12-годишното дете е получило средна телесна повреда при неправилно боравене с намерена на улицата пиратка.

Момчето е с откъсната фаланга на показалеца на едната ръка и е настанено за лечение във великотърновската болница. По случая се води досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)