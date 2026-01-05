12-годишен от Стражица е с откъснат пръст от пиратка в новогодишната нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малолетно момче от Стражица е пострадало при използване на пиротехническо изделие. Сигнал за случая е получен в полицията в Стражица на 1 януари от Спешна помощ в града.

Отзовалият се на сигнала полицейски екип е установил, че в полунощ на 1 януари 12-годишното дете е получило средна телесна повреда при неправилно боравене с намерена на улицата пиратка.

Момчето е с откъсната фаланга на показалеца на едната ръка и е настанено за лечение във великотърновската болница. По случая се води досъдебно производство.