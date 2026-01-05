Мъж почина - прегази го кола, докато лежал на пътя в село Брод

63-годишен мъж почина след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 януари. В 18 часа в Димитровград е регистриран инцидент между лек автомобил и 63-годишен пешеходец от село Брод, който лежал на платното.

При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, 24-годишният водач навлязъл в насрещната лента за движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец, който е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно пострадалият е починал в болницата.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а по случая е образувано досъдебно производство.