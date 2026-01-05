Задържаха мъж за кражба на 1000 лв. от крупие в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж открадна банкноти на стойност 1000 лева от крупие в игрална зала в Хасково, съобщиха от полицията.

Това се е случило на 2 януари около 19 часа. Жената твърди, че по време на работа покрай нея минал мъж, който я избутал и й издърпал банкноти на стойност 1000 лева от ръката, след което побягнал.

По случая е задържан 43-годишен жител на село Малък извор. При обиск в него са намерени 2955 лева и 1540 турски лири. Мъжът е тестван с дрегер, който отчел наличие на 1,82 промила алкохол.

Заведено е досъдебно производство по случая.