ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама братя за побой в Перник, а баща им...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22026304 www.24chasa.bg

Задържаха мъж за кражба на 1000 лв. от крупие в Хасково

1748
Мъж открадна банкноти на стойност 1000 лева от крупие в игрална зала в Хасково СНИМКА: Пиксабей

Мъж открадна банкноти на стойност 1000 лева от крупие в игрална зала в Хасково, съобщиха от полицията. 

Това се е случило на 2 януари около 19 часа. Жената твърди, че по време на работа покрай нея минал мъж, който я избутал и й издърпал банкноти на стойност 1000 лева от ръката, след което побягнал.

По случая е задържан 43-годишен жител на село Малък извор. При обиск в него са намерени 2955 лева и 1540 турски лири.     Мъжът е тестван с дрегер, който отчел наличие на 1,82 промила алкохол.

 Заведено е досъдебно производство по случая.

Мъж открадна банкноти на стойност 1000 лева от крупие в игрална зала в Хасково СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)