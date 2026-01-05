Главният архитект на София подаде оставка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

На 23 декември миналата година от Столична община съобщиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

Решението на кмета Васил Терзиев за искане на оставка е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие, допълват от СО.

Тя тогава отговори в позиция до медиите, че категорично отхвърля неверните твърдения и фактически неточности, които "представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община".