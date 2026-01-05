ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22026466 www.24chasa.bg

Главният архитект на София подаде оставка

1256
Главния архитект на София Богдана Панайотова Снимка: Столична Община

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

На 23 декември миналата година от Столична община съобщиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

Решението на кмета Васил Терзиев за искане на оставка е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие, допълват от СО.

Тя тогава отговори в позиция до медиите, че категорично отхвърля неверните твърдения и фактически неточности, които "представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Главния архитект на София Богдана Панайотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)