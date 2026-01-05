Две тежки катастрофи и двама загинали през последното денонощие във Варненско

Две тежки катастрофи са станали във Варненско през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

В първия инцидент, който се е случил в Златни пясъци, 28-годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. В следствие на удара, младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Двадесет минути по-късно, в района между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия, лек автомобил е самокатастрофирал. 50-годишният водач е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво. От удара, на място са загинали шофьорът и 76- годишната му майка, а другата пътничка- също 50-годишна, е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.