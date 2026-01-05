ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама братя за побой в Перник, а баща им...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22026599 www.24chasa.bg

Две тежки катастрофи и двама загинали през последното денонощие във Варненско

1996
Две тежки катастрофи са станали във Варненско през изминалото денонощие СНИМКА: Архив Снимка: Снимка: Архив

Две тежки катастрофи са станали във Варненско през изминалото денонощие, съобщиха от полицията. 

В първия инцидент, който се е случил в Златни пясъци, 28-годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище. В следствие на удара, младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота.

Двадесет минути по-късно, в района между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия, лек автомобил е самокатастрофирал. 50-годишният водач е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво. От удара, на място са загинали шофьорът и 76- годишната му майка, а другата пътничка- също 50-годишна, е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Две тежки катастрофи са станали във Варненско през изминалото денонощие СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)