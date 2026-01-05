Безплатно паркиране в Силистра до 12 януари заради еврото

Зоната за кратковременно платено паркиране в Силистра ще бъде безплатна в дните до 12 януари. Мярката е въведена със заповед на кмета Александър Сабанов и цели да улесни жителите и гостите на града и да осигури плавен преход към разплащанията в евро. Това съобщават от местното Общинско предприятие „Пазари и паркинги".

Платеното паркиране не функционира в официалните празнични и почивни дни и уверяват, че при промени в режима на синята зона гражданите ще бъдат своевременно информирани, пише БТА.

От началото на 2026 година в Силистра влезе в сила ново разписание на градските автобусни линии. Промените са насочени към оптимизиране на трафика и подобряване на обслужването на пътниците, съобщават от общинската администрация.

В рамките на новото разписание се въвежда линия №3, която цели да осигури по-удобна и бърза връзка между кварталите на града и близките населени места Калипетрово и Айдемир. От общината уточняват, че тя не представлява нов маршрут, а е техническо добавяне на втора табела към вече съществуваща автобусна линия.

Жителите на двете населени места ще продължат да пътуват по досегашния си маршрут, без необходимост от прекачване и без да закупуват допълнителен билет. Промяната е свързана с нормативни изисквания и организацията на работа на транспортната фирма.