Терзиев: Подготвяме линеен парк покрай Владайска река

Паралелно с всички ежедневни задачи и трудности, през 2025 г. насочихме вниманието си към северните райони - места с голям потенциал, които дълго време останаха настрана. Работим те да бъдат по-добре свързани с центъра на града - чрез зелени и удобни маршрути, които правят пешеходното придвижване естествена част от живота в София. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той съобщава, че се подготвя изграждане на линеен парк по протежението на р. Владайска. Това ще е нова зелена ос - пространство за движение, спорт и срещи.

Действаме постепенно - участък по участък. Така реката отново ще събира кварталите, ще връща живот на места, които доскоро оставаха встрани. Това е част от по-голяма промяна - София, която не просто расте, а се развива с мисъл за хората, за природата, за бъдещето. През новата година ще продължим в същия дух - с постоянство, доверие и обща посока. Метър по метър. По реките. Между кварталите. В града, който изграждаме заедно, заявява кметът на София.