18-годишен, хванат с дрога, удари полицай в лицето

Тони Маскръчка

Полиция СНИМКА: 24 часа

18-годишен младеж от Бобов дол е нанесъл телесна повреда на длъжностно лице, като е ударил два пъти с юмрук в лицето полицай. Инцидентът е станал в първия ден на новата година, когато служителят на реда е извършвал проверка на младежа.

Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед, а при последвалия обиск у него е открита бяла бучка метамфетамин. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест, количеството е 9.92 грама. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: 24 часа

