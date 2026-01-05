Хвърлят кръста на Богоявление на 2 места във Велинград

На 6 януари 2026 г. – Богоявление (Йордановден) ще се проведат тържествени богослужения, литийни шествия и ритуали по хвърляне на Светия кръст на две места във Велинград, съобщиха от местната община.

В кв. Каменица в 11,20 ч. ще бъде ритуалът по хвърляне на Светия кръст на централния минерален плаж " Йосиф Шнитер". В кв.Лъджене ритуалът ще бъде на същото място, но литургията е в храма "Света Богородица" от 9,30 ч. В кв.Чепино Богоявленската литургия ще бъде в храма "Свети Георги", откъдето ще тръгне литийно шествие до езерото" Клептуза". В 11,10 ч. ще започне ритуалът по хвърляне на Светия кръст.

Община Велинград кани всички жители и гости да се включат в празничните събития.