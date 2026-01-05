ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
В зоопарка в Бургас спасиха сърна, нападната от хищници

Сърна, пострадала при нападение от хищници в района на местността Аркутино, е спасена и излекувана в зоопарка в Бургас, съобщиха на фейсбук страницата си от зоологическата градина.

Животното е било забелязано в петък. Състоянието му е било тежко, като при опит да се спаси е влязло във водоем. След подаден сигнал и потърсено съдействие директорът на зоопарка се е включил в спасителната акция късно вечерта. Сръндакът е бил транспортиран и настанен за лечение в зоопарка в Бургас, като са обработени раните му.

В продължение на няколко дни животното е било под ветеринарно наблюдение. По данни на зоопарка в Бургас състоянието му се е подобрило и то е напълно възстановено.

За БТА от зоологическата градина посочиха, че се очаква днес следобед животното да бъде освободено в естествената си среда.

