Майка и син загинаха при катастрофа във Варненско

Мъж и неговата майка са загинали при катастрофа в района между варненските села Оборище и Ведрина в неделя по обяд, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Автомобилът е самокатастрофирал след като 50–годишният добричлия е загубил управление над колата си и се е блъснал в крайпътно дърво.

От удара, на място са загинали шофьорът и 76-годишната му майка, а друга пътничка е настанена в реанимация с множество фрактури, без опасност за живота.

По-рано през деня 28–годишен мотоциклетист е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище в курорта Златни пясъци край Варна.

Младият мъж е в реанимация с множество фрактури и с опасност за живота.

По двата случая са образувани досъдебни производства.