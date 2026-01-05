Задържаха двама братя за побой в Перник, а баща им счупил врата на районното в града

Задържаха двама 21-годишни близнаци перничани за побой в новогодишната нощ, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в центъра на областния град около 02:20 ч. на 1 януари.

Две празнуващи групи първоначално се скарали, а впоследствие се сбили. Пострадал е 39-годишен мъж, който бил ударен с юмрук в областта на главата. Причинена му е лека телесна повреда.

Като извършители на деянието са установени и задържани двама братя близнаци на 21 години. При опит да потуши скандала е пострадала служителка на ОДМВР, която била ударена в областта на лицето.

49-годишният им баща пристигнал в сградата на Първо РУ и вдигнал скандал във връзка със задържането на синовете му. Той повредил метален капак на вратата на помещението за задържане, поради което му е наложена 24-часова полицейска мярка и срещу него е образувано бързо производство за унищожаване и повреждане.

След проведените процесуално-следствени действия под ръководството на прокуратурата единият от двамата близнаци е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на постоянен арест. Работата по случая продължава.