Остава в ареста осъждан, ограбил пенсионер в София

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 20-годишен мъж за грабеж на пенсионер.

Г.Г. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.12.2025 г. до паркинг на магазин на бул. „Владимир Вазов" в гр. София е отнел чанта с 1600 лева в нея от 72-годишен мъж. Обвиняемият е използвал сила за това – издърпал е чантата от ръцете на пострадалия. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Г.Г. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за задържане под стража спрямо Г.Г. в съда. Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража" .

Разследването по случая продължава.

