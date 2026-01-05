ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22027560 www.24chasa.bg

Разследват палежи на коли в Перник

Тони Маскръчка

452
Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Полицията в Перник разследва палежи на коли в града. Лек автомобил „Тойота" е изгорял напълно в пернишкия квартал „Проучване". Сигналът е подаден на 3 януари малко преди 03:00 ч. Частично са засегнати и два автомобила – „Шкода" и „Ситроен". Причината се изяснява. Образувано е досъдебно производство.

Лек автомобил „КИА" пък е изгорял при пожар в нощта срещу понеделник на ул. „Илинден" в Перник. Сигналът е подаден малко след 03:00 ч. Частично е засегнат и лек автомобил „Шкода Октавия", паркиран в близост. Причините са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)