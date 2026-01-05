Разследват палежи на коли в Перник

Полицията в Перник разследва палежи на коли в града. Лек автомобил „Тойота" е изгорял напълно в пернишкия квартал „Проучване". Сигналът е подаден на 3 януари малко преди 03:00 ч. Частично са засегнати и два автомобила – „Шкода" и „Ситроен". Причината се изяснява. Образувано е досъдебно производство.

Лек автомобил „КИА" пък е изгорял при пожар в нощта срещу понеделник на ул. „Илинден" в Перник. Сигналът е подаден малко след 03:00 ч. Частично е засегнат и лек автомобил „Шкода Октавия", паркиран в близост. Причините са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.