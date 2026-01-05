Терзиев: Продължаваме реформата в градоустройството с фокус върху резултатите

Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София

От утре - 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред. Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев по повод обявеното по-рано решение на арх. Панайотова да подаде оставка от заемания пост.

Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите, уточняват от общината.

"Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство", който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда. Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро", заявява Терзиев.