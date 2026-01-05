ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишен подкара кола и катастрофира край Мадан, ранен е и 15-годишният му спътник

Двамата тийнейджъри се блъснали в паркирана кола между маданските села Уручевци и Галище Снимка: Снимка: Архив

16-годишен младеж подкарал кола и се ударил в паркиран встрани от пътя лек автомобил „Мерцедес ML 270" между маданските села Уручевци и Галище. Пострадали са непълнолетният водач, който е с фрактури на челюст и раменна кост, както и 15-годишен пътник, получил контузии на гръдния кош. Младежите, които са от село Падина, община Ардино, са се движили с „Ауди".

Пострадалите са транспортирани до МБАЛ „Бр. Шукеров" – Смолян. Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

