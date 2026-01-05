46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив, шофирал с над 3 промила

5555 водачи са засечени с превишена скорост от 23 декември до 4 януари

46-годишен водач е посрещнал Нова година в ареста на Второ районно в Пловдив, след като бил засечен да шофира с над 3 промила алкохол, съобщават от МВР. С подобни стойности бил задържан и шофьор на 40 г., който бил откаран в Пето РУ вчера.

В периода от от 23 декември до 4 януари са установени 6738 нарушения на пътните правила, а съставените актове и глоби с фиш са общо 1161. Към резултатите се прибавя и значителният брой на автомобилите, засечени със скорост над допустимата - позиционираните на различни точки в областта стационарни и мобилни камери са регистрирали общо 5555 водачи, които ще получат електронни фишове със съответните глоби. Също така пътните полица са извършили 3256 проверки с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Заловили са 3 неправоспособни водачи и други двама под въздействие на алкохол, документирали са и 7 случаи на моторни превозни средства с прекратена регистрация поради невалидна застраховка „Гражданска отговорност".

В хода на акцията са образувани и бързи производства срещу още 11 шофьори, седнали зад волана под въздействие на алкохол над допустимото. Те са били задържани от служители на районните управления в Пловдив и колегите им от Асеновград, Хисаря, Първомай и Раковски.

Около половината от санкциите са за превишена скорост

Специализираната операция за спазване на Закона за движение по пътищата бе част от мерките, които пловдивската дирекция на МВР предприе за спокойното протичане на поредицата почивни дни около коледните и новогодишни празници. За гарантиране на безопасността на движението и ограничаване на пътните произшествия на обслужваната територия бяха ангажирани максимален брой служители от всички полицейски подразделения, а на терен с пълен капацитет работеха наличните технически средства за отчитане на алкохол и наркотици и камерите за скорост.

При контрола над водачите се акцентира върху недопускане на управление без необходимата правоспособност, под влияние на алкохол и/или наркотични вещества, техническа изправност на МПС, валидност на застраховка „Гражданска отговорност", използване на предпазни колани и обезопасителни системи за деца.

Справка за дейността на екипите на сектор „Пътна полиция" сочи, че в периода