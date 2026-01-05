ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Людмила Петкова: Типичният нарушител на финансоват...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22027745 www.24chasa.bg

Задържаха 22-годишен за побой и повреда на автомобил на път край Казанлък

1232
Задържаха 22-годишен за побой и повреда на автомобил СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Задържаха 22-годишен за побой и повреда на автомобил на път край Казанлък, съобщиха от полицията.

На 3 януари следобед 22-годишен мъж извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред I-6, източно от село Габарево. Той засякъл  многократно с колата си движещ се в същата посока друг автомобил управляван от 25-годишна жена,  в него пътувал и 26-годишния й съпруг. Нарушителят също така отправил многократни заплахи към пътниците в другото превозно средство.  Впоследствие 22-годишният пресякъл и спрял движението на  автомобила на семейството, изкарал пътника принудително и му нанесъл удари. Нанесъл щети и върху автомобила – счупено огледало и подбивания на греда на панорамен прозорец.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. 22-годишният мъж е задържан.

Задържаха 22-годишен за побой и повреда на автомобил СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)