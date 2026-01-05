"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха 22-годишен за побой и повреда на автомобил на път край Казанлък, съобщиха от полицията.

На 3 януари следобед 22-годишен мъж извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред I-6, източно от село Габарево. Той засякъл многократно с колата си движещ се в същата посока друг автомобил управляван от 25-годишна жена, в него пътувал и 26-годишния й съпруг. Нарушителят също така отправил многократни заплахи към пътниците в другото превозно средство. Впоследствие 22-годишният пресякъл и спрял движението на автомобила на семейството, изкарал пътника принудително и му нанесъл удари. Нанесъл щети и върху автомобила – счупено огледало и подбивания на греда на панорамен прозорец.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. 22-годишният мъж е задържан.