Ден 5-и от новите пари в Пловдив: Пенсионерки люто се разправят - плащат с левове, но искат ресто само в евро

Всичко е от мързел, можеха да се запасят още през декември, обясни търговка от обект за кафе, цигари и алкохол

Възрастни жени, дошли да плащат сметките си в първия работен ден от новата година, вдигнаха невъобразим скандал в офис за извършване на парични преводи на улица "Димитър Страшимиров" в Пловдив. Това стана около 10,30 часа, видя "24 часа".

Репортерът ни завари опашка от 10-ина пенсионерки, които искаха да се издължат за телевизия, интернет и електричество. Те вадеха от портфейлите левове, но категорично настояваха да получат ресто в евро.

"Госпожо, мога да ви върна смесено, нямам достатъчна наличност от евро", отвърна касиерката. Възрастната жена обаче бе категорична. "Искам евро на дребно, за да мога да си плащам билетчето в градския транспорт", обясни тя. И не пожела да слуша никакви аргументи, че в рейса може да се вози и срещу билет от левче до края на месеца. Тя и останалите се разправяха на висок тон.

"Всички сме изнервени, настава объркване, моля ви", настояваше касиерката в разплащателния офис.

Разправията стана още по-голяма, когато една от клиентките поиска да плати вноска по лизинг. Не могла да го направи на 30 декември, тъй като системата на банката тогава била блокирана. Днес с изумление разбра, че вече е излязла и втората дължима вноска. Жената неприятно се изненада, когато разбра, че тихомълком таксата за превод е вдигната от 2,50 на 3,58 лева. "Как го правите? Нали нямаше да се вдигат цените", попита тя настойчиво касиерката. Жената отвърна, че не зависи от нея.

Бъркотията с плащането в евро в различните търговски обекти все още е факт. Единствено в големите вериги връщат в евро. В по-малките масово връщат ресто в левове и стотинки.

"Всичко е от мързел", обясни търговка на малък обект в центъра на Пловдив. Самата тя няма проблем с оперирането в евро.

"Още през август банките пратиха до всички фирми писма, в които подробно обясниха какъв е механизмът за набавяне с евробанкноти и евромонети. На 3 декември отидох и си взех нужните европакети. И така на 1 януари бях в пълна готовност и нямах никакви проблеми", обясни продавачката.