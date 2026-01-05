ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На Богоявление ще отслужат водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на армията ни

Министерството на отбраната СНИМКА: Архив

Традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия ще бъде отслужен утре, 6 януари, във всички населени места с военни формирования. В София тържественият ритуал ще започне на 6 януари 2026 г. в 11.00 часа пред Паметника на незнайния воин. Ще присъстват министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Богоявленският водосвет ще бъде отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение със свещеници от Българската православна църква.

В ритуала участват знамената-светини на Тринадесети пехотен Рилски полк, Петнадесети пехотен Ломски полк, Двадесет и трети пехотен Шипченски полк, Тридесети пехотен Шейновски полк, Шести пехотен Търновски полк, Двадесет и четвърти пехотен Черноморски полк, Двадесет и пети пехотен Драгомански полк и щандартът на Първи конен полк, както и бойните знамена на Националната гвардейска част, Военната академия „Г. С. Раковски", военните формирования 44 510 – София, 22 320 – Божурище, 28 860 – Горна Малина, 24 900 – Враждебна и на представителните знамена на видовете въоръжени сили.

