Велико Търново отбелязва Богоявление и 178 г. от рождението на Христо Ботев

Дима Максимова

[email protected]

892

На 6 януари Велико Търново ще отбележи Богоявление и 178 години от рождението на Христо Ботев. На Йордановден Богоявленският кръст ще бъде спасен от водите на р. Янтра, който традиционно се хвърля от Владишкия мост в кв. „Асенов".

Програмата, организирана от Община Велико Търново, започва от 9 ч. със Света литургия в катедрален храм „Рождество на Пресвета Богородица".

В 10:30ч. ще тръгне литийно шествие от катедралата до площад „Цар Асен I", където ще бъдат осветени знамената.

Шествие от площада пред Царевец до Владишкия мост ще тръгне 30 минути по-късно.  В 11.15 ч. смелчаците ще скочат за кръста в реката под Владишкия мост.

На 6 януари в 9:30ч. пред паметника на Христо Ботев във Велико Търново с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя ще бъдат почетени 178 години от рождението на великия поет и революционер.

