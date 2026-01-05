ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 млн.туристи са посетили Египет през 2025 г.

6 бебета са проплакали във Велико Търново до първия работен ден на 2026-та

Дима Максимова

6 бебета са се родили в областната болница във Велико Търново от началото на 2026 г. Момче е първото бебе за новата година.
Бебето е проплакало на 2 януари в 15:20 часа под грижите на екип, ръководен от акушер-гинеколога д-р Венелина Михайлова, акушерка Евшен Мехмедова,неонатолог - д-р Антоанета Тотева, медицинска сестра Жулиета Иванова и санитар Иванка Славкова.
Ивайло Павлинов Петков е първа рожба за майката Михаела Генчева от великотърновското село Присово, съобщиха от екипа на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов".

Екипът на областната болница и Отделението по акушерство и гинекология пожелава на всички деца здраве и щастливо детство, много радост на техните родители.

